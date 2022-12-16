Жуткое зрелище. Появилось видео со взрывами от ударов РФ, снятое из иллюминатора пассажирского лайнера

16 декабря, 13:21
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РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:Факти ICTV/Facebook)

РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:Факти ICTV/Facebook)

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены взрывы от ракетных ударов РФ, нанесенных по Украине в пятницу, 16 декабря, снятые из иллюминатора пассажирского лайнера.

Редкие кадры были опубликованы журналисткой программы Факты на телеканале ICTV Іриной Шлепниной.

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На них видно сразу несколько «грибов», поднимающихся над облаками с мест прилетов.

Видео дня

«Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове», — говорится в комментарии к видео.

Как рассказали в Воздушном командовании ВСУ, во время новой массированной атаки российские захватчики выпустили около 60 ракет.

В результате обстрела были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Молдова Ракетные удары Самолеты Война России против Украины

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