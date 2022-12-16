Несколько ракет РФ во время удара по Украине могли упасть возле Волгограда. Найдены обломки — видео 16 декабря, 16:11 Российские военные комментировать происшествие отказались (Фото:v1.ru)

В районе российского Волгограда обнаружили обломки ракет, которые могли упасть там во время массированного удара РФ по Украине 16 декабря.

Соответствующие фото местных жителей были опубликованы в соцсетях.

Как сообщается, фрагменты ракет рухнули на поля, лесопосадку и сараи в Еланском районе.

«Это ужас, здесь все деревья поснесло. Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела», — рассказал один из очевидцев.

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Военное руководство РФ комментировать падение ракет отказалось, отметив лишь, что в результате происшествия «никто не пострадал».

«Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения — поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных», — рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Отмечается, что визуально обломки напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK.

В результате последней массированной атаки РФ были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.