В Госдепе США осудили ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры Украины 12 сентября, 13:45 РФ нанесла ракетные удары по ТЕЦ-5 в Харькове, спровоцировав масштабный пожар и обесточивание городов (Фото:ГСЧС)

Госдеп США осудил ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Харьковской области вечером 11 сентября.

Об этом говорится в заявлении спикера американского ведомства Неда Прайса в Twitter.

«Мы осуждаем авиаудары России по важнейшим объектам инфраструктуры Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды. Мы выступаем вместе с Украиной против агрессии России», — отметил он.

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Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

В ночь на 12 сентября войска РФ нанесли удар по жилым домам Новобаварского района. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.



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