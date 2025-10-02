На Сумщине в результате ударов РФ по критической инфраструктуре обесточены два района, задерживаются поезда

В результате российских обстрелов отсутствует электроснабжение в части Сумской области (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

В двух районах Сумской области пропал свет после обстрелов страны-агрессора России. Об этом сообщило Сумыоблэнерго вечером в среду, 1 октября.

В результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре были обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы.

В Сумыоблэнерго отметили, что энергетики сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Реклама

Укрзализныця уточнила, что на Сумщине есть повреждения инфраструктуры и обесточивание. УЗ привлекла резервные тепловозы в готовность, чтобы обеспечить движение поездов.

Сейчас они задерживаются:

№ 779/780 Киев-Сумы ( +02:57);

+02:57); № 787/788 Киев-Шостка ( +01:05);

+01:05); № 773/774 Шостка-Киев ( +03:30);

+03:30); № 143/144 Сумы-Львов ( +01:40).

В Конотопской районной государственной администрации сообщили, что обесточены более 18 тысяч потребителей Кролевецкой общины и 719 абонентов Поповской общины.

Мэр Шостки Николай Нога отметил, что в городе задействовали источники альтернативного питания на социально важных объектах, больницах и системах водоснабжения и водоотведения. Продолжаются работы по срочной перезагрузке системы.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров заявлял, что российские оккупанты 1 октября продолжали бить по гражданской инфраструктуре региона.

По его данным, в Сумском районе от атаки вражеских БпЛА получили ранения две женщины — 52 и 66 лет.

В то же время в Шалыгинской общине российский дрон попал в мопед, на котором ехал 55-летний мужчина. Его с травмами госпитализировали.