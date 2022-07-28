«Есть потери в личном составе». РФ нанесла удары по воинской части в Лютеже и по позициям ВСУ в Гончаровском — Генштаб 28 июля, 12:36 Часть запусков Россия осуществила с территории Беларуси (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла удары по воинской части в Киевской области, а также по позициям ВСУ в Гончаровском Черниговской области.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.

«Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами типа Калибр по воинской части в Лютеже Киевской области. Одно здание разрушено и два повреждено. Одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером», — отметил он.

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По словам Громова, оккупанты нанесли удар по региону с акватории Черного моря из района мыса Фиолент.

Позиции ВСУ в Гончаровском были обстреляны из РСЗО, войска РФ выпустили около 20 снарядов.

«Пуски были совершены из Зябровки, из Беларуси. Есть потери в личном составе, они уточняются», — резюмировал Громов.

28 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала по Вышгородскому району Киевской области. Было выпущено более пяти ракет.

По Черниговской области оккупанты выпустили более десяти ракет.



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