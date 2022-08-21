РФ нанесла удары по Одесской области: три ракеты попали по сельхозпредприятию, повреждено зернохранилище 21 августа, 08:47 Две из пяти ракет, направленных по Одесской области, удалось сбить (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на воскресенье, 21 августа, Россия выпустила по Одесской области пять ракет, две из них сбили силы ПВО, еще три — попали по территории сельхозпредприятия.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Вражеская атака пятью ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района», — отметил он.

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Братчук уточнил, что в результате атаки есть попадание в зернохранилище.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа», — резюмировал он.

Ночью 21 августа в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в городе были слышны взрывы.

Позже в ОК Юг сообщили, что над Черным море сбили две вражеские ракеты типа Калибр.

Войска РФ регулярно наносят ракетные удары по региону и целенаправленно разрушают инфраструктуру курортного поселка Затока.

17 августа оккупанты советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации уничтожили очередную базу отдыха, «где не было ни одного украинского солдата и ни одной боевой техники».

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