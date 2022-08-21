РФ нанесла удары по Одесской области: три ракеты попали по сельхозпредприятию, повреждено зернохранилище

21 августа, 08:47
Две из пяти ракет, направленных по Одесской области, удалось сбить (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Две из пяти ракет, направленных по Одесской области, удалось сбить (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на воскресенье, 21 августа, Россия выпустила по Одесской области пять ракет, две из них сбили силы ПВО, еще три — попали по территории сельхозпредприятия.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Вражеская атака пятью ракетами. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района», — отметил он.

Видео дня

Братчук уточнил, что в результате атаки есть попадание в зернохранилище.

https://www.youtube.com/watch?v=b2ZOcS_lepo

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа», — резюмировал он.

Ночью 21 августа в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в городе были слышны взрывы.

Позже в ОК Юг сообщили, что над Черным море сбили две вражеские ракеты типа Калибр.

Читайте также:
СБУ задержала медика, который корректировал ракетные удары по Одесской области

Войска РФ регулярно наносят ракетные удары по региону и целенаправленно разрушают инфраструктуру курортного поселка Затока.

17 августа оккупанты советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации уничтожили очередную базу отдыха, «где не было ни одного украинского солдата и ни одной боевой техники».

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X