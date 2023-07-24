РФ модернизировала более ста ракет Х-22, которыми били по Одессе — Гуменюк 24 июля, 10:58 Последствия ударов РФ по Одессе, в том числе ракетами Х-22 (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Россия модернизировала более ста ракет Х-22 в Х-32, которыми обстреливают юг Украины, в том числе Одессу.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, войска РФ пытаются улучшить ракет Х-22, поскольку они имеются в запасе у противника.

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До этого момента наблюдалось «их разрушение в воздухе».

«Понятно, что с начала полномасштабного вторжения они применяли довольно большой заготовленный потенциал. К этому процессу они готовились, в отличие от Украины. Они наращивали потенциал сознательно, увеличивали количество соответственно своих стратегических планов и сейчас, на сколько мне известно, речь идет о более сотне таких ракет», — пояснила Гуменюк.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что российские оккупанты модернизировали ракеты Х-22 и Оникс, а также возобновили использование комплексов Бал и Бастион.

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.