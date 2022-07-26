В Никополе резко возросло количество желающих покинуть город на фоне ракетных обстрелов города 26 июля, 10:52 С середины июля оккупанты начали систематически наносить удары по Никополю (Фото:ГСЧС)

В Никополе Днепропетровской области существенно возросло количество желающих эвакуироваться из города на фоне систематических ударов РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА в Telegram.

До начала активных обстрелов на эвакуационном поезде уезжало около десяти человек в день, на прошлой неделе — в десятки раз больше.

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По словам начальника днепровского центрального вокзала Вадима Бусурулова, Никополь покидают около 200 человек в день.

Эвакуационный поезд продолжает ходить и сейчас.

Последние недели оккупанты систематически обстреливают Никополь.

20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

Местных жителей призвали временно покинуть город.

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