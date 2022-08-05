Ночные атаки на Николаев: Ким рассказал о последствиях мощных ударов РФ по городу

5 августа, 10:22
Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты несколько раз за ночь 5 августа обстреливали Корабельный район Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг.

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Также произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

«По предварительной информации Военной комендатуры обороны города Николаева, ночью Корабельный район обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром — ствольной дальнобойной артиллерией Пион», — добавил Ким.

Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары. Оккупанты также используют запрещенные кассетные боеприпасы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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