Ночные атаки на Николаев: Ким рассказал о последствиях мощных ударов РФ по городу 5 августа, 10:22 Последствия одного из ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты несколько раз за ночь 5 августа обстреливали Корабельный район Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг.

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Также произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

«По предварительной информации Военной комендатуры обороны города Николаева, ночью Корабельный район обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром — ствольной дальнобойной артиллерией Пион», — добавил Ким.

Войска РФ ежедневно обстреливают Николаев и область, нанося ракетные удары. Оккупанты также используют запрещенные кассетные боеприпасы.



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