Последствия ударов РФ по Львову: утром в городе возобновили подачу воды, тепла и света, на улицы вывели электротранспорт
Львов восстанавливается после ракетных ударов РФ 15 ноября (Фото:Nico Benedickt/Unsplash)
Утром в среду, 16 ноября, практически по всему Львове возобновили электроснабжение, которое пропало после ракетных ударов РФ 15 ноября.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram.
Также жителям областного центра вернули подачу холодной и горячей воды, а также тепла.
«Возобновили электроснабжение по всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим. Подачу воды и отопления возобновили. Вода горячая и холодная», — отметил Садовый.
Мэр Львова уточнил, что на улицы города выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.
«30% светофоров в городе уже работает. Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость», — резюмировал он.
Вечером 15 ноября 80% Львова остался без света, воды и тепла из-за ударов РФ по объектам критической инфраструктуры города. В этот день РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.
Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.