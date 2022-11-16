Последствия ударов РФ по Львову: утром в городе возобновили подачу воды, тепла и света, на улицы вывели электротранспорт 16 ноября, 11:23 Львов восстанавливается после ракетных ударов РФ 15 ноября (Фото:Nico Benedickt/Unsplash)

Утром в среду, 16 ноября, практически по всему Львове возобновили электроснабжение, которое пропало после ракетных ударов РФ 15 ноября.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram.

Также жителям областного центра вернули подачу холодной и горячей воды, а также тепла.

«Возобновили электроснабжение по всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим. Подачу воды и отопления возобновили. Вода горячая и холодная», — отметил Садовый.

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Мэр Львова уточнил, что на улицы города выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.

«30% светофоров в городе уже работает. Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость», — резюмировал он.

Вечером 15 ноября 80% Львова остался без света, воды и тепла из-за ударов РФ по объектам критической инфраструктуры города. В этот день РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

