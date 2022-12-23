В Украину прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием — Шмыгаль 23 декабря, 15:33 Объекты энергосистемы Украины после массированных атак РФ (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием для восстановления объектов критической инфраструктуры после массированных атак войск РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 23 декабря.

«Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов», — отметил он.

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Шмыгаль добавил, что бизнес и обычные жители завезли в страну уже около 500 тысяч преимущественно маломощных генераторов, чтобы иметь возможность пережить зиму на фоне обстрелов оккупантов.

Премьер уточнил, что дополнительно партнеры дают Украине большие генераторные установки, способные питать важные объекты. Речь идет о медицинских учреждениях или насосных станциях водоканалов.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Киев просит у партнеров оборудование для ремонта и восстановления объектов энергоинфраструктуры.

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. По всей стране действую экстренные отключения света.