В Украину прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием — Шмыгаль

23 декабря, 15:33
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Объекты энергосистемы Украины после массированных атак РФ (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Объекты энергосистемы Украины после массированных атак РФ (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием для восстановления объектов критической инфраструктуры после массированных атак войск РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 23 декабря.

«Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов», — отметил он.

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Шмыгаль добавил, что бизнес и обычные жители завезли в страну уже около 500 тысяч преимущественно маломощных генераторов, чтобы иметь возможность пережить зиму на фоне обстрелов оккупантов.

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Премьер уточнил, что дополнительно партнеры дают Украине большие генераторные установки, способные питать важные объекты. Речь идет о медицинских учреждениях или насосных станциях водоканалов.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Киев просит у партнеров оборудование для ремонта и восстановления объектов энергоинфраструктуры.

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.

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Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. По всей стране действую экстренные отключения света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Ремонт Ракетные удары Оборудование Отключения света Война России против Украины

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