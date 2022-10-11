Последствия ракетных ударов РФ: в Хмельницкой области планируют веерные отключения электроэнергии 11 октября, 11:58 В Украине перебои с электроэнергией после ударов РФ по критической инфраструктуре (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

В Хмельницкой области планируют веерные отключения электроэнергии после ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

По его словам, по состоянию на 8:00 11 октября электроснабжение возобновлено на 100%, но для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры энергетики вынуждены проводить веерные отключения потребителей по Хмельницкому району и областному центру (микрорайоны: Дальние Гречаны и Южно-Западный).

Видео дня

Ожидается, что электроснабжение будет отключено на два часа для 15% потребителей в соответствии с графиком.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему и переносить использование стиральной машины, утюга и других электроприборов, которые потребляют много энергии, на другое время.

В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам.