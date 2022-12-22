«Целенаправленные удары по гражданским». Глава Донецкой ОВА показал последствия атак РФ по Краматорску, Курахово и Часовому Яру
Последствия ударов войск РФ по городам Донецкой области 22 декабря (Фото:Донецкая ОВА)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о последствиях ударов войск РФ по Краматорску, Курахово и Часовому Яру днем в четверг, 22 декабря.
В своем Telegram он сообщил, что в результате вражеских атак пострадала исключительно гражданская инфраструктура, оккупанты наносят целенаправленные удары.
Так, по Часовому Яру прилетело около 15 снарядов. В результате погиб один человек, еще двое ранены.
В Краматорске войска РФ попали по территории предприятия и в одну из школ, обошлось без пострадавших.
Последствия обстрелов Курахово еще устанавливаются.
Кириленко призвал жителей региона эвакуироваться.
Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.
22 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску, а по Часовому Яру били из РСЗО.