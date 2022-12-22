«Целенаправленные удары по гражданским». Глава Донецкой ОВА показал последствия атак РФ по Краматорску, Курахово и Часовому Яру

22 декабря, 16:02
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Последствия ударов войск РФ по городам Донецкой области 22 декабря (Фото:Донецкая ОВА)

Последствия ударов войск РФ по городам Донецкой области 22 декабря (Фото:Донецкая ОВА)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о последствиях ударов войск РФ по Краматорску, Курахово и Часовому Яру днем в четверг, 22 декабря.

В своем Telegram он сообщил, что в результате вражеских атак пострадала исключительно гражданская инфраструктура, оккупанты наносят целенаправленные удары.

Так, по Часовому Яру прилетело около 15 снарядов. В результате погиб один человек, еще двое ранены.

Видео дня

В Краматорске войска РФ попали по территории предприятия и в одну из школ, обошлось без пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=kf02tuFgohM&t=964s

Последствия обстрелов Курахово еще устанавливаются.

Кириленко призвал жителей региона эвакуироваться.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.

22 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску, а по Часовому Яру били из РСЗО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Донецкая область Курахово Ракетные удары Война России против Украины Часов Яр

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