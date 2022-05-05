Ракетные удары по Краматорску: количество раненых возросло до 25 человек, повреждены девять домов и объекты инфраструктуры — глава ОВА 5 мая, 08:53 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили по жилым районам и центру Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате ночных ракетных ударов по Краматорску Донецкой области ранения получили 25 мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, шесть пострадавших нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Видео дня

«Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры», — добавил глава ОВА.

В ночь на 5 мая Россия нанесла ракетные удары по центру и жилым районам Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко сообщал о шести раненых.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.