Ракетные удары по Краматорску: количество раненых возросло до 25 человек, повреждены девять домов и объекты инфраструктуры — глава ОВА

5 мая, 08:53
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Оккупанты ударили по жилым районам и центру Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты ударили по жилым районам и центру Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате ночных ракетных ударов по Краматорску Донецкой области ранения получили 25 мирных жителей.

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Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, шесть пострадавших нуждаются в медицинской помощи в больнице.

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«Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры», — добавил глава ОВА.

В ночь на 5 мая Россия нанесла ракетные удары по центру и жилым районам Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко сообщал о шести раненых.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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