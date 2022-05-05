Ракетные удары по Краматорску: количество раненых возросло до 25 человек, повреждены девять домов и объекты инфраструктуры — глава ОВА
Оккупанты ударили по жилым районам и центру Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В результате ночных ракетных ударов по Краматорску Донецкой области ранения получили 25 мирных жителей.
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Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, шесть пострадавших нуждаются в медицинской помощи в больнице.
«Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры», — добавил глава ОВА.
В ночь на 5 мая Россия нанесла ракетные удары по центру и жилым районам Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко сообщал о шести раненых.
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