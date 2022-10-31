Удар РФ по Киевской области: жителей региона призвали готовиться к длительному отключению электроэнергии

31 октября, 10:45
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Часть российских ракет в Киевской области удалось сбить, но часть попала по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Часть российских ракет в Киевской области удалось сбить, но часть попала по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В результате массированных ракетных ударов РФ утром в понедельник, 31 октября, в Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура, жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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Глава ОВА уточнил, что из-за ракетных атак без света осталась часть Киевской области, энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

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«Всех, к кому не применяются отключения света, призываю экономно использовать электроэнергию», — резюмировал Кулеба.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

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РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

В Киевской области в результате обстрелов и попаданий российских оккупантов повреждены здания, есть пострадавшие.

Около 350 тысяч квартир в Киеве также остались без света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Киевская область Ракетные удары Отключения света Веерные отключения Война России против Украины

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