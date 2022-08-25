Ракетные удары РФ по Хмельницкой области: глава ОВА рассказал о последствиях 25 августа, 09:03 РФ нанесла удар по Хмельницкой области (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов РФ по Хмельницкой области вечером 24 августа ранения получили три человека, среди них — двое детей.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

«В результате двух ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна», — отметил он.

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По словам главы ОВА, женщина и двое ее детей обратились за медицинской помощью.

«У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь», — резюмировал Гамалий.

Вечером 24 августа РФ нанесла ракетные удары по Хмельницкой области. Последствия атак не уточнялись.

В этот день Украина отмечала 31-й День Независимости. Практически целый день по всей стране звучали воздушные тревоги — всего 189. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Оккупанты нанесли удары по Запорожью, Харькову, Николаевской области, а также Днепропетровской и Киевской областях.

Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.

В небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.

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