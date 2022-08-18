Массированные удары РФ по Харькову: под завалами могут находиться до пяти человек, 19 августа в городе объявлен траур

18 августа, 15:25
Россия нанесла ракетные удары по трем районам Харькова (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Россия нанесла ракетные удары по трем районам Харькова (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Под завалами зданий, разрушенных в результате массированных ракетных ударов РФ по Харькову 17 и 18 августа, могут быть от трех до пяти человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате атак российских оккупантов по трем районам Харькова погибли десять человек. 20 раненых находятся в больнице.

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«В больнице сейчас находятся 20 пострадавших. По разным данным, под завалами находятся еще от трех до пяти человек», — сказал мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=AbgVb_DWCfY&feature=emb_title

Он добавил, что в пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур по погибшим.

«Это были самые трагичные ночь и утро в городе Харькове за всю историю войны. Поэтому мы приняли решение, что завтра в Харькове будет объявлен траур по всем погибшим», — резюмировал он.

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Поздно вечером 17 августа войсска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. Под завалами погибли семь человек.

Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Под завалами общежития погибли три человека, среди них ребенок.

Войска РФ обстреливают Харьков практически ежедневно.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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