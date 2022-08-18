Массированные удары РФ по Харькову: под завалами могут находиться до пяти человек, 19 августа в городе объявлен траур 18 августа, 15:25 Россия нанесла ракетные удары по трем районам Харькова (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Под завалами зданий, разрушенных в результате массированных ракетных ударов РФ по Харькову 17 и 18 августа, могут быть от трех до пяти человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате атак российских оккупантов по трем районам Харькова погибли десять человек. 20 раненых находятся в больнице.

Видео дня

«В больнице сейчас находятся 20 пострадавших. По разным данным, под завалами находятся еще от трех до пяти человек», — сказал мэр.

Он добавил, что в пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур по погибшим.

«Это были самые трагичные ночь и утро в городе Харькове за всю историю войны. Поэтому мы приняли решение, что завтра в Харькове будет объявлен траур по всем погибшим», — резюмировал он.

Поздно вечером 17 августа войсска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. Под завалами погибли семь человек.

Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Под завалами общежития погибли три человека, среди них ребенок.

Войска РФ обстреливают Харьков практически ежедневно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.