Ночной обстрел Харькова: РФ выпустила ракеты С-300 из Белгорода, пострадал инфраструктурный объект 3 августа, 09:58 Харьков ежедневно страдает от ракетных обстрелов РФ (Фото:ГСЧС)

Рано утром в среду, 3 августа, Россия нанесла удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, ракеты запустили из Белгорода.

«В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе», — отметил глава ОВА.

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Синегубов уточнил, что в результате атаки повреждено здание. Предварительно — пострадавших нет.

О ночном обстреле Харькова ранее сообщил мэр города Игорь Терехов.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков и область, нанося ракетные удары.

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