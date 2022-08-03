Ночной обстрел Харькова: РФ выпустила ракеты С-300 из Белгорода, пострадал инфраструктурный объект
Харьков ежедневно страдает от ракетных обстрелов РФ (Фото:ГСЧС)
Рано утром в среду, 3 августа, Россия нанесла удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, ракеты запустили из Белгорода.
«В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе», — отметил глава ОВА.
Синегубов уточнил, что в результате атаки повреждено здание. Предварительно — пострадавших нет.
О ночном обстреле Харькова ранее сообщил мэр города Игорь Терехов.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков и область, нанося ракетные удары.
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