Ночью РФ выпустила четыре ракеты по Харькову, две из них попали в учебное заведение 12 августа, 11:48 Войска РФ снова обстреляли Харьков ракетами С-300 (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

В ночь на пятницу, 12 августа, войска РФ нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Их выпустили из Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Около 3 ночи две ракеты, предварительно — С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады», — отметил он.

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Глава ОВА добавил, что в Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе.

Пострадавших в результате ракетных ударов РФ по городу нет.

Синегубов также рассказал о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки.

Удары оккупантов зафиксировали в селе Циркуны и между Циркунами и Черкасскими Тишками в Харьковском районе. Последствия устанавливаются.

Войска РФ также обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы.

По данным экстренной медицинской помощи, в результате атак пострадали гражданские в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах: двое раненых в Циркунах — 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской громаде. В Купянском районе 54-летний тракторист взорвался на мини, состояние среднее. В Золочевской громаде 23-летний мужчина получил ранения. Одна женщина 51 года погибла.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков, нанося ракетные удары. 8 августа оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения. Войска РФ обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

11 августа один из снарядов российских оккупантов попал во двор жилого дома в центре города.

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