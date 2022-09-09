Ночная атака РФ на Харьков: раненая женщина умерла в больнице, в одном из районов разрушено трехэтажное здание
Удары войск РФ по Харькову спровоцировали пожары (Фото:ГСЧС)
В результате ночных ударов РФ по жилым районам Харькова в ночь на пятницу, 9 сентября, погибла женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, женщина 53 лет получила ранения в результате атаки оккупантов на Киевский район Харькова. Позже от полученных травм она умерла в больнице.
В Салтовском районе в результате попадания снарядов РСЗО произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания.
Ночью враг также наносил интенсивные удары по Харьковскому району, Чугуевскому и Изюмскому районам.
Погибли четыре местных жителя, еще десять получили ранения.
8 сентября под ударом оккупантов оказались Немышлянский и Индустриальный районы областного центра. Два человека погибли, еще пять получили ранения.
РФ усилили атаки на Харьков на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.
Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.
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