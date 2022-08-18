Ночной ракетный удар РФ по Харькову: спасатели продолжают тушить пожар в общежитии на Салтовке, под завалами ищут людей

18 августа, 08:42
Здание общежития на Салтовке полностью разрушено (Фото:ГСЧС)

Здание общежития на Салтовке полностью разрушено (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают тушить пожар в общежитии на Салтовке в Харькове, куда вечером 17 августа попали российские ракеты. По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 20 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook, под завалами продолжают искать людей.

«В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов пожаров и поиск людей под завалами. По предварительным данным в результате разрушения жилого дома погибли семь и пострадали 20 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены четыре человека)», — добавили там.

Видео дня

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02nkFw1kd5bSDsizcHbRmsske3U3enuvkHJzQFGkJyB4nSNz3STNaYRqpAsZw5iTcul

Поздно вечером 17 августа войсска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер

https://www.youtube.com/watch?v=AbgVb_DWCfY
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Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Погиб один человек, еще 18 получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины Салтовка

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