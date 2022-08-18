Ночной ракетный удар РФ по Харькову: спасатели продолжают тушить пожар в общежитии на Салтовке, под завалами ищут людей
Здание общежития на Салтовке полностью разрушено (Фото:ГСЧС)
Спасатели продолжают тушить пожар в общежитии на Салтовке в Харькове, куда вечером 17 августа попали российские ракеты. По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 20 пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook, под завалами продолжают искать людей.
«В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов пожаров и поиск людей под завалами. По предварительным данным в результате разрушения жилого дома погибли семь и пострадали 20 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены четыре человека)», — добавили там.
Поздно вечером 17 августа войсска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер
Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Погиб один человек, еще 18 получили ранения.
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