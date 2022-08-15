Войска РФ выпустили по Харьковской области более десяти ракет, часть из них не добрались до целей — глава ОВА 15 августа, 10:57 Одна из ракет прилетела в Чугуев, оставив глубокую воронку (Фото:Прокуратура Харьковской области)

В ночь на понедельник, 15 августа, войска РФ выпустили из российского Белгорода по Харьковской области более десяти ракет, часть из них не добрались до целей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, одна из ракет попала по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждено здание предприятия. Обошлось без пострадавших.

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Также несколько ракет попали по Мерефе Харьковской области Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали выясняются.

«Остальные российские ракеты до целей не добрались», — уточнил Синегубов.

Он добавил, что за минувшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

Трое гражданских получили ранения.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

В прокураторе области уточнили, что по Мерефе оккупанты ударили ракетами С-300.

В результате обстрела в населенном пункте образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

В Чугуеве повреждены здание завода и гаражный кооператив. В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

Войска РФ ежедневно обстреливают Харьков и область. В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.

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