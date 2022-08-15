Войска РФ выпустили по Харьковской области более десяти ракет, часть из них не добрались до целей — глава ОВА

15 августа, 10:57
Одна из ракет прилетела в Чугуев, оставив глубокую воронку (Фото:Прокуратура Харьковской области)

Одна из ракет прилетела в Чугуев, оставив глубокую воронку (Фото:Прокуратура Харьковской области)

В ночь на понедельник, 15 августа, войска РФ выпустили из российского Белгорода по Харьковской области более десяти ракет, часть из них не добрались до целей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, одна из ракет попала по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждено здание предприятия. Обошлось без пострадавших.

Видео дня

Читайте также:
«Крыс надо находить и травить». РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым

Также несколько ракет попали по Мерефе Харьковской области Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали выясняются.

«Остальные российские ракеты до целей не добрались», — уточнил Синегубов.

Он добавил, что за минувшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

Читайте также:
Может ли РФ снова атаковать Харьков? Военный эксперт дал однозначный ответ

Трое гражданских получили ранения.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

В прокураторе области уточнили, что по Мерефе оккупанты ударили ракетами С-300.

В результате обстрела в населенном пункте образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02pmz5wHfj27AMnTZQqGN9cks7qWLk2FtGtJD6JcmwLHAfpkcXH3bRiSr7xeLfEXyol

В Чугуеве повреждены здание завода и гаражный кооператив. В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0A45abQoagztkPAqEdrwXqhYqezxFiu94PyE92uW2KSFrtVGWyrwKshjpUt1mgH4ol

Войска РФ ежедневно обстреливают Харьков и область. В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Журналист Роман Доброхотов, основатель издания The Insider (Фото:Роман Доброхотов via Facebook)
«Билет в один конец» /
Кого из РФ отправляют на войну и почему родители предпочитают деньги вместо сына — интервью с Доброхотовым
15 августа, 08:58
Страны
Исследователи предполагают, что мы сможем найти планеты из темной материи по вспышкам, которые похожи на те, что выпускают умирающие звезды (Фото:Jeremy Müller / pexels)
Перепутали со звездами /
Вокруг нас могут быть невидимые планеты из темной материи. Ученые придумали, как их обнаружит
14 августа, 20:02
Научпоп
Строители устанавливают бетонные блоки с колючей проволокой на границе Восточного Берлина. Вывески всемирно известных продовольственных брендов на магазинах Себастьянштрассе, которая останется за стеной, надолго станут сладкими мечтами для большинства восточных немцев. 16 августа 1961 года. (Фото:Bundespresseamt (BPA))
Кремлевская стена-2 /
Почему 61 год назад Конрад Аденауэр согласился разделить Берлин стеной — история в фото
14 августа, 11:19
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X