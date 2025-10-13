Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украина может быть вынуждена импортировать электроэнергию этой зимой.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас в понедельник, 13 октября.

«Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам после, возможно, после одной или двух атак нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта», — сказал президент.

Реклама

Зеленский также отметил, что Украина уже начала импортировать газ из-за повреждения российскими ударами инфраструктуры газодобычи в стране. По его словам, сейчас проблем с поставками газа нет.

«Вопрос — где найти достаточно средств для его закупки. Есть партнеры, готовые поставлять без немедленных требований по оплате — в частности Норвегия и страны ЕС, а также поставщики из региона Ближнего Востока, на которых мы опирались прошлой зимой. Главная задача сейчас — обеспечить финансирование; верим, что его удастся найти», — добавил президент.

12 октября РФ ударила по подстанции в Киевской области. В результате атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики попали под атаку российского беспилотника уже после того, как был объявлен отбой воздушной тревоги.

В ночь на 12 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, в результате чего были повреждения в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Спасатели и энергетические службы проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением, отмечали в Минэнерго.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только за эту неделю РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.