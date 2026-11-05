В Житомире вводят режим жесткой экономии электроэнергии после ударов российских оккупантов

В частности, жителей Житомира и общины местные власти призвали максимально ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварий (Фото: Instagram.com/zhitomir)

В Житомире местные власти вводят режим экономии электроэнергии из-за значительных повреждений энергосистемы в результате ударов российских оккупантов .

Об этом 5 ноября сообщили в Житомирском городском совете.

В частности, жителей города и общины призвали максимально ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварий.

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Кроме того, как заявили в горсовете:

Электротранспорт временно не будет работать;

Уличное освещение будет работать в экономном режиме;

Предпринимателей попросили ограничить использование декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов, рекламных вывесок и электронных экранов.

Также в горсовете отметили, что из-за отключения электроэнергии светофоры в Житомире могут работать с перебоями или быть полностью выключенными.

Ранее сообщалось, что 21 сентября войска страны-агрессора России дважды за день атаковали АЗС в Житомирской области. Сначала оккупанты обстреляли АЗС на трассе М-06 в пригороде Звягеля. Затем войска РФ нанесли удар по АЗК сети WOG в Звягельском районе.

25 сентября сообщалось, что российские войска во второй раз за неделю атаковали предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской общине.

29 сентября РФ нанесла около 10 ударов по Житомирской области: под обстрелом оказались Житомир, Коростень, Звягель и Овруч.

В ночь с 11 на 12 сентября и в ночь с 15 на 16 октября завод в Звягеле подвергся атакам дронов. В результате здание и ключевые элементы технологической линии были серьезно повреждены. 20 октября 2026 года стало известно, что завод Cersanit в Звягеле полностью прекратил работу.

20 октября стало известно, что строительный супермаркет ОЛДИ в Житомире — на улице Витрука, 9 — временно приостановил работу из-за российского нападения.

Вечером 3 ноября в Житомире полностью отключилось электроснабжение. Кроме того, без света остались и отдельные районы Житомирской области — в результате атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.