«Могут бить по сетям АЭС». РФ готовит новую масштабную атаку на украинскую энергетику — Шмыгаль

19 января, 19:48
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Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики по итогам разговора с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

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«Проинформировал господина Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки против энергетической инфраструктуры с возможными ударами по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции. Договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и руководителей миссий МАГАТЭ, работающих на объектах», — сказал глава Минэнерго.

Кроме того, Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета Международного агентства по атомной энергии, чтобы оценить последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что возглавляемая им организация готовит отчет и методологию оценки влияния ударов РФ на работу АЭС.

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Шмыгаль говорит, что дальнейшее присутствие миссий Международного агентства по атомной энергии на украинских энергообъектах имеет стратегическое значение для Украины.

«МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. В то же время подчеркнул недопустимость перемещения миссии МАГАТЭ во временно оккупированные регионы Украины через территорию России», — отметил Шмыгаль.

Глава Минэнерго добавил, что договорился с Гросси о дальнейшей координации действий для финансирования критических потребностей Украины.

14 января президент Владимир Зеленский объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

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«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал Зеленский.

19 января глава государства сообщил, что самая сложная ситуация в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе; в городе Харьков и области; в Запорожье; на Днепропетровщине — в Днепре, Кривом Роге; в Чернигове и области; в Сумской области; в Одессе и области.

Институт изучения войны сообщал, что Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Также специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Денис Шмыгаль Энергетика АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси

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