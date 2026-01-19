Россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины . В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики по итогам разговора с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

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«Проинформировал господина Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки против энергетической инфраструктуры с возможными ударами по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции. Договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и руководителей миссий МАГАТЭ, работающих на объектах», — сказал глава Минэнерго.

Кроме того, Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета Международного агентства по атомной энергии, чтобы оценить последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что возглавляемая им организация готовит отчет и методологию оценки влияния ударов РФ на работу АЭС.

Шмыгаль говорит, что дальнейшее присутствие миссий Международного агентства по атомной энергии на украинских энергообъектах имеет стратегическое значение для Украины.

«МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. В то же время подчеркнул недопустимость перемещения миссии МАГАТЭ во временно оккупированные регионы Украины через территорию России», — отметил Шмыгаль.

Глава Минэнерго добавил, что договорился с Гросси о дальнейшей координации действий для финансирования критических потребностей Украины.

14 января президент Владимир Зеленский объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал Зеленский.

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19 января глава государства сообщил, что самая сложная ситуация в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе; в городе Харьков и области; в Запорожье; на Днепропетровщине — в Днепре, Кривом Роге; в Чернигове и области; в Сумской области; в Одессе и области.

Институт изучения войны сообщал, что Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Также специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).