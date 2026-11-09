Российские оккупанты своими атаками на мосты и энергосеть пытаются разделить Украину по Днепру и максимально ухудшить жизнь украинцев, а также жизнь украинских городов и сел.

Об этом 9 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он, в частности, рассказал, что провел совещание Верховного главнокомандующего, в котором приняли участие представители прифронтовых регионов.

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«Харьков, Херсон, Днепр, Сумы, наша Донецкая область. Также принял участие мэр Киева. Ключевые правительственные чиновники, военное командование. Много, очень много вопросов, которые нужно решить для тех областей, для тех городов и для тех общин, которым тяжелее всего из-за всех этих российских ударов. Мы подробно обсудили проблемы, связанные с российской операцией против наших мостов и энергосетей — Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людям, жизнь наших городов и сел», — заявил президент Зеленский.

Кроме того, по словам главы украинского государства, меры противодействия обновляются еженедельно.

«Важно, чтобы все уровни власти — центральный, местные — эффективно защищали людей. Кабинет Министров Украины готов решать вопросы, которые не решались на местах, и мы можем выделить государственные ресурсы там, где это необходимо. Все эти годы войны мы действуем именно так — мы восполняем дефициты, ищем и поставляем необходимое: прежде всего оружие, оборудование, необходимые ресурсы, в частности энергетические. Власти на центральном уровне всегда помогают, и необходимо, чтобы на уровне общин, на уровне областей было сделано то, о чем мы договаривались и что определено всеми планами устойчивости», — резюмировал Зеленский.

Удары РФ по мостам в Киеве — главное

В октябре страна-агрессор РФ начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. Перекрытие и ограничение движения по мостам привели к транспортному коллапсу, общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от расписания.

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В ночь на 7 ноября Россия нанесла ракетный удар по Северному мосту: были повреждены дорожное покрытие и линия электропередач. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по мосту шесть баллистических ракет, было зафиксировано четыре попадания. Движение по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях, из-за чего в столице изменили маршруты общественного транспорта. До этого Северный мост в Киеве атаковали российские беспилотники — 4 октября, а также 3 октября.

6 ноября на Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения в направлении с левого берега на правый. Теперь транспорт в этом направлении может двигаться по двум полосам вместо одной. В то же время движение в направлении от правого берега к левому по-прежнему осуществляется по одной полосе. Южный мост подвергся нескольким российским ударам в октябре.

Министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник в конце октября заявил, что Украина намерена построить 21 альтернативную мостовую переправу, а в Киеве строительные работы уже начались.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Сергею Корецкому разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.