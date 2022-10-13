Садовый призвал жителей Львова ставить буржуйки в укрытиях и экономить электроэнергию 13 октября, 11:29 После массированного ракетного удара по Украине Львов на несколько дней остался без света (Фото:Pavlo Palamarchuk/Reuters)

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города, призвав утеплять укрытия, а также экономить электроэнергию и воду.

В своем видеообращении он призвал обустраивать пункты обогрева. Мэр Львова заявил, что страна и город входят в режим чрезвычайной ситуации. И это будет продолжаться до того момента, пока не выгонят российских оккупантов.

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«Атакуя Львов 10 и 11 октября агрессор раскрыл свои планы. Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду», — отметил Садовый.

Он призвал «быть одним кулаком, объединиться и делать правильные вещи».

«Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной», — добавил мэр.

Садовый также призвал экономить электроэнергию и воду.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области. Около 30% Львова осталось без света, были перебои с водоснабжением.

Накануне во Львове после российских ударов без электроснабжения остались около 90% города, к полуночи его успели практически полностью восстановить.