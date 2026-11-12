За последние сутки россияне нанесли многочисленные удары по энергообъектам (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

За последние сутки российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по объектам энергетической инфраструктуры , в результате чего в девяти областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго в четверг, 12 ноября.

В результате атак РФ наблюдаются частичные отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

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Компания отметила, что аварийно-восстановительные работы проводятся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

До конца суток в ряде областей для потребителей действуют графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей), а для промышленности — ограничения мощности.

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. РФ также нанесла удар по предприятию теплоснабжения в Кривом Роге, в результате чего возникли перебои с подачей тепла в жилые дома. В Днепропетровской и Житомирской областях были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры.

В ночь на 12 ноября Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву и области. В Броварах возле складских помещений на улице Объездной загорелся грузовой автомобиль с бытовой химией; водитель получил травмы. В Киеве российские войска попали беспилотником в девятиэтажный дом в Соломенском районе; произошло возгорание на этажах с третьего по шестой.

Армия РФ также атаковала энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровненской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровненского и Сарненского районов, в частности город Костополь.