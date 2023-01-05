Атаки войск РФ на Донецкую область: больше всего пострадало Курахово, за сутки в регионе есть жертвы 5 января, 10:58 Последствия атак российских оккупантов на мирные города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ активно обстреливали вдоль всей линии фронта в Донецкой области ночью и утром в четверг, 5 января. Есть жертвы среди мирного населения и разрушения в населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, на донецком направлении больше всего пострадало Курахово. Город выдержал несколько обстрелов российскими оккупантами. В результате вражеских атак повреждены шесть частных домов, два магазина и оборудование на инфраструктурном объекте.

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Были также «прилеты» по Марьинке и Авдеевке, обошлось без погибших и пострадавших.

На горловском направлении погибли два человека, еще один получил ранения в Бахмуте.

В Часовом Яру разрушена многоэтажка, повреждены еще четыре дома и здание больницы. В Соледаре повреждена пятиэтажка.

На лисичанском направлении россияне нанесли ракетный удар ракетами С-300 по Лиману. Никто не пострадал.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. В последние дни войска РФ усилили обстрелы прифронтовых городов.

2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

Оккупанты также атаковали Краматорск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.