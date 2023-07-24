Войска РФ ударили по Харьковской и Донецкой областям, среди раненых есть подросток и спасатель 24 июля, 14:38 Во время одного из вражеских обстрелов Донецкой области ранен спасатель (Фото:ГСЧС)

23 июля войска РФ массированно обстреляли Торецк Донецкой области, в понедельник, 24 июля, нанесли удары по Купянскому району Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате вражеского обстрела Торецка один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью. Заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения головы, шеи и живота.

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Его госпитализировали в больницу. За жизнь спасателя борются врачи.

Российские оккупанты также обстреляли село Песчаное Харьковской области. В результате атаки трое гражданских получили ранения. Среди них — 12-летний подросток.

Все пострадавшие в легком состоянии.

Также из-за российских обстрелов пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

Утром 24 июля войска РФ массированно ударили по Авдеевке из артиллерии.