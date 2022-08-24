Били ракетами, Градами и Ураганами. РФ атаковала три района Днепропетровской области, разрушены дома 24 августа, 08:58 Ночь в Днепропетровской области прошла с воздушными тревогами, войска РФ разрушили дома жителей (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из Градов и Ураганов, а также наносили ракетные удары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты накрыли огнем три района области — Днепровский, Никопольский и Криворожский.

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В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар, его удалось потушить. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

По Никопольскому району враг бил из тяжелой артиллерии и из Градов.

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе разрушены два дома, более десяти получили повреждения.

По Никополю войска РФ выпустили более 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, еще несколько повреждены.

В Криворожском районе российские Ураганы обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошовое перебита линия электропередач.

24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

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