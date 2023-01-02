Атаки РФ на Днепропетровскую область: на подходе к Днепру сбили ракету, обломки дрона-камикадзе упали на предприятие 2 января, 09:58 Спасатели ликвидируют последствия вражеских атак РФ (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 2 января, войска РФ атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. В регионе есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, Никопольский район российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза враг бил по Никополю и Марганцу. В город прилетели более 20 вражеских снарядов.

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Повреждена база отдыха. Детали атак уточняются.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Также силы украинской ПВО сбили ракеты и три вражеских беспилотника в небе над Днепропетровской области.

Ракета Х-59МК2 была сбита на подходе к Днепру, а три дрона-камикадзе — в Днепровском и Каменском районах. Они шли на объекты энергетической инфраструктуры.

В Каменском районе обломки сбитого беспилотника упали на частное предприятие. Произошло возгорание, пожар уже удалось потушить.

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

В результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

