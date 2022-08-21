Атаки РФ на Днепропетровскую область: оккупанты всю ночь обстреливали два района, в Никополе сильный пожар 21 августа, 08:59 В Никополе повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, на Никополь российские оккупанты направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии, огонь уничтожил оборудование.

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В городе повреждена школа, один дом разрушен, еще два десятка — повреждены.

«Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света — более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали», — отметил Резниченко.

Он добавил, что Марганецкую громаду трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и Градов. Люди не пострадали.

В Марганце повреждена высоковольтная линия — обесточены более 2 200 жилищ. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде зафиксировано десять выстрелов из ствольной артиллерии, в результате атаки разрушены пять домов.

В Криворожском районе войска РФ из Ураганов обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Обошлось без жертв и разрушений.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. Оккупанты ежедневно атакуют мирные города, нанося ракетные удары.



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