«Ночь под Ураганами и Градами». Войска РФ атаковали два района Днепропетровской области, повреждены склады с зерном и газопровод 16 августа, 08:33 Снаряды оккупантов попали в склады с зерном (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 16 августа, войска РФ обстреливали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области из Градов и Ураганов. Ранены две женщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

В Криворожском районе снаряды из Ураганов попали по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской громады. В результате атаки были ранены две женщины 20 и 84 лет.

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В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район российские оккупанты накрыли огнем дважды за ночь.

«По мирной территории 40 прилетов из Градов и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали», — добавил Резниченко.

По его словам, в Красногригорьевской громаде повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Также перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область из РСЗО и ствольной артиллерии, а также наносят ракетные удары.



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