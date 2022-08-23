Атаки РФ на Днепропетровскую область: оккупанты обстреляли два района из Ураганов и тяжелой артиллерии, есть жертвы
Значительно повреждены частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на вторник, 23 августа, войска РФ обстреляли два района Днепропетровскойобласти — Никопольский и Криворожский. Погиб один человек, еще трое гражданских ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По Криворожскому району российские оккупанты ударили из Ураганов. В Зеленодольской громаде в результате атаки погибла 45-летняя женщина. Ее муж получил ранения, он находится в больнице. Поврежден также их дом.
По словам главы ОВА, трижды за ночь войска оккупнатов накрыли огнем Никопольский район.
По Марганецкой громаде дважды стреляла российская тяжелая артиллерия, зафиксирован прилет 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины — 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
В городе повреждены шесть домов, газопровод и водопровод.
По Красногригорьевской громаде тоже била вражеская артиллерия. Повреждены около десятка домов и линия электропередач. Без света остались до 1000 человек.
Обошлось без погибших и раненых.
Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. Оккупанты ежедневно атакуют мирные города, нанося ракетные удары.
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