Ракетные удары РФ по Черниговской области: пограничники контролируют ситуацию на границе, жителей призвали не посещать леса
Россия выпустила по Черниговской области более десяти ракет (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Утром в четверг, 28 июля, Россия выпустила по Черниговской области более десяти ракет, информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
По его словам, ситуация на границе Украины в пределах области остается контролируемой.
«У нас есть обстрелы приграничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе», — отметил глава ОВА.
Чаус также призвал местных жителей не посещать леса.
«Особенно это касается северных наших общин, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса», — резюмировал он.
Ранее Чаус сообщил о массированных ракетных запусках по Украине с территории Беларуси. Есть информация о попадании возле Гончаровского Черниговской области.
В Оперативном командовании Севере уточнили, что с территории Беларуси РФ запустила по Украине более 20 ракет, девять из них упали в лесах Черниговской области.
Кроме того, ракетный удар был нанесен по Вышгородской громаде Киевской области.
Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, был обстрелян объект инфраструктуры.
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