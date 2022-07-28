Ракетные удары РФ по Черниговской области: пограничники контролируют ситуацию на границе, жителей призвали не посещать леса 28 июля, 08:37 Россия выпустила по Черниговской области более десяти ракет (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Утром в четверг, 28 июля, Россия выпустила по Черниговской области более десяти ракет, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, ситуация на границе Украины в пределах области остается контролируемой.

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«У нас есть обстрелы приграничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе», — отметил глава ОВА.

Чаус также призвал местных жителей не посещать леса.

«Особенно это касается северных наших общин, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса», — резюмировал он.

Ранее Чаус сообщил о массированных ракетных запусках по Украине с территории Беларуси. Есть информация о попадании возле Гончаровского Черниговской области.

В Оперативном командовании Севере уточнили, что с территории Беларуси РФ запустила по Украине более 20 ракет, девять из них упали в лесах Черниговской области.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по Вышгородской громаде Киевской области.

Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, был обстрелян объект инфраструктуры.

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