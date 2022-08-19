Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты нанесли удары по трем районам, в центре Никополя повреждены 20 многоэтажек 19 августа, 09:00 РФ обстреляла центр Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 19 августа, войска РФ нанесли удары по трем районам Днепропетровской области — Криворожскому, Синельниковскому и Никопольскому. Есть разрушения, погиб мужчина, ранен подросток.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, РФ направила в центр по Никополя десять снарядов из ствольной артиллерии.

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«В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач», — отметил глава ОВА.

Он добавил, что в Никополе обошлось без жертв.

В Апостоловской громаде Криворожского района российские оккупанты убили 36-летнего мужчину. Они стреляли из Ураганов. В селе Первое Мая повреждены жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской громады били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не постадали.

В Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Он спал дома в тот момент, когда прилетели снаряды из российского РСЗО Торнадо С.

«Ребенок в больнице, его прооперировали. В деревне есть разрушение жилья», — резюмировал Резниченко.

Ночью глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что армия РФ обстреляла из артиллерии центр Никополя. Оккупанты атакую город практически ежедневно последние месяцы.

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