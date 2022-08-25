Атаки РФ по Украине на День Независимости: оккупанты обстреляли почти 60 населенных пунктов 25 августа, 11:42 РФ усилила обстрелы украинских городов на День Независимости (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

На День Независимости Украины российские оккупанты обстреляли почти 60 населенных пунктов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире 1+1.

«24 августа для России сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел. К сожалению, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов — это значительно выше количество обстрелов, чем обычно. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек», — отметил он.

Видео дня

Енин добавил, что по Украине в этот день также прокатилась и волна фейковых минирований.

«Телефонные террористы минировали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых речь шла о заминировании 118 объектов», — добавил он.

Енин подчеркнул, что общее количество эвакуированных людей составило почти 3 800 человек.

24 августа Украина отмечала 31-й День Независимости. Практически целый день по всей стране звучали воздушные тревоги — всего 189. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Оккупанты нанесли удары по Запорожью, Харькову, Николаевской области, а также Днепропетровской и Киевской областях.

Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.

В небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.