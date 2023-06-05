России не удалось истощить ПВО Украины интенсивными атаками дронов-камикадзе на Киев в мае — британская разведка 5 июня, 10:34 В мае силы украинской ПВО сбили почти все вражеские цели над Киевом (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В мае Россия выпустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе, однако ей не удалось истощить систему ПВО.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что атаки Шахедами на Киев стали самым интенсивным применением этого типа вооружением на сегодняшний день.

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«Россия запускает такое количество БПЛА в попытке заставить Украину выпустить запасы ценных современных ракет ПВО. Маловероятно, что Россия добилась значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% прибывающих дронов, используя в основном более старое и дешевое оружие ПВО и электронные помехи», — отметили в британской разведке.

Там добавили, что оккупанты, вероятно, пытались обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта, однако РФ «остается очень неэффективной в поражении таких динамичных целей на расстоянии из-за плохого процесса прицеливания».

С начала мая российские оккупанты практически каждую ночь атаковали Киев, применяя для ударов дроны-камикадзе и ракеты, в том числе баллистику. Силы украинской ПВО сбивали почти все вражеские цели, однако в некоторых случаях обломки сбитых ракет и беспилотников приводили к разрушениям и жертвам серди гражданского населения.

29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

