РФ атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе, по Очакову нанесен артиллерийский удар
Последствия атаки РФ по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
За минувшие сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Сумской областях.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, российские оккупанты наносили интенсивные удары по Волчанску. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства. В Волчанске и Купянске ранения получили двое гражданских, они госпитализированы.
Враг также атаковал дронами-камикадзе Shahed Великобурлуцкую громаду, там возникли четыре пожара.
Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры. Спасатели Харьковской области ликвидировали все возгорания.
По Херсонской области противник выпустил 271 снаряд из разного вида вооружения.
В результате вражеских ударов повреждены объекты социальной инфраструктуры в Бериславе.
Погибли два человека, еще трое получили ранения.
23 мая войска РФ обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что пострадал один человек. Повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии газо- и -электропередач, сети Интернет.
Оккупанты массированно обстреливали и Донецкую область. За сутки там получили ранения 11 мирных жителей — пять в Торецке, три в Авдеевке, один в Константиновке, один в Новодмитровке и один в Николаевке.
В Сумской области РФ обстреливала приграничные территории, были зафиксировано удары из минометов.