РФ атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе, по Очакову нанесен артиллерийский удар 24 мая, 10:41 Последствия атаки РФ по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Сумской областях.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, российские оккупанты наносили интенсивные удары по Волчанску. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства. В Волчанске и Купянске ранения получили двое гражданских, они госпитализированы.

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Враг также атаковал дронами-камикадзе Shahed Великобурлуцкую громаду, там возникли четыре пожара.

Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры. Спасатели Харьковской области ликвидировали все возгорания.

По Херсонской области противник выпустил 271 снаряд из разного вида вооружения.

В результате вражеских ударов повреждены объекты социальной инфраструктуры в Бериславе.

Погибли два человека, еще трое получили ранения.

23 мая войска РФ обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что пострадал один человек. Повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии газо- и -электропередач, сети Интернет.

Оккупанты массированно обстреливали и Донецкую область. За сутки там получили ранения 11 мирных жителей — пять в Торецке, три в Авдеевке, один в Константиновке, один в Новодмитровке и один в Николаевке.

В Сумской области РФ обстреливала приграничные территории, были зафиксировано удары из минометов.