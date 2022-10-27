За последнюю неделю РФ осуществила десять запусков дронов-камикадзе с территории Беларуси — Генштаб ВСУ 27 октября, 15:11 Украинские военные сбивают около 70% дронов-камикадзе (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

За последнюю неделю Россия осуществила десять запусков иранских дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Алексей Громов на брифинге.

«Противник по этому направлению продолжает применять беспилотные летательные аппараты-камикадзе. Кроме того, на этой неделе непосредственно десять запусков Шахедов было совершено с территории республики Беларусь», — отметил он.

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Громов добавил, что армия РФ пытается опрокинуть свои войска на аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на полигонах страны.

Представитель Генштаба ВСУ также уточнил, что с 19 октября украинские военные сбили 114 вражеских беспилотников, система ПВО справилась на 79%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.