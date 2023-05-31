РФ ударила по Харьковской области авиабомбами, а Днепропетровскую область атаковала дронами, ранен ребенок 31 мая, 09:58 В Днепропетровской области дроны российских оккупантов атаковали транспортное предприятие (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

За минувшие сутки и в ночь на среду, 31 мая, войска РФ атаковали населенные пункты семи областей Украины, есть погибшие и раненые.

По Днепропетровской области российские оккупанты били дронами по Марганецкой громаде возле Никополя.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, обошлось без пострадавших. Территория обстрела обследуется.

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Утром 31 мая враг нанес удар по транспортному предприятию в Павлоградском районе.

Травмирован 8-летний мальчик, у него порезы руки.

Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, повреждены гаражи. Произошел пожар.

В Харьковской области в результате обстрелов Волчанска повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина.

По пгт Ковшаровка Купянского района противник нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.

В Донецкой области за сутки в результате атак РФ погиб один гражданский, еще шесть получили ранения.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, повреждены частные жилые дома и многоэтажки, два медучреждения, котельная и библиотека.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

В Николаевской области оккупанты ударили из артиллерии по акватории Очаковской громады, обошлось без жертв и разрушений.

В результате ударов из артиллерии непосредственно по Очакову вечером 30 мая частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

По Херсонской области за сутки враг выпустил 219 снарядов, Херсон войска РФ обстреливали дважды. Пять человек в регионе получили ранения.

В Запорожской области противник нанес 67 ударов по 17 населенных пунктам.

Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате атак разрушены 16 жилых домов и остатки объектов инфраструктуры на прифронтовой территории.

Оккупанты также обстреливали приграничные территории Сумской области. Там за сутки было зафиксировано 36 взрывов в Белопольской, Эсманской, Новослободской, Середино-Будской громадах.