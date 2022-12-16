Глава Минэнерго сообщил о повреждения энергообъектов на востоке и юге Украины

16 декабря, 10:22
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В Минэнерго предупредили об аварийных отключениях света (Фото:Ashraf Chemban/pixabay)

В Минэнерго предупредили об аварийных отключениях света (Фото:Ashraf Chemban/pixabay)

В результате новой массированной ракетной атаки РФ 16 декабря были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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«Возможно падение объемов генерирования. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение», — рассказал он на своей странице в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid027Q41ut6bP6duRMn55yH5CsXcHpPt6azLzXXZFspnF7msz3vUQLQih5RvyYSMiqb7l

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ВС РФ выпустили по Украине около 60 ракет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Электричество Ракетные удары Минэнерго Энергосистема Герман Галущенко Война России против Украины

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