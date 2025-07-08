Спецслужбам известны имена украинцев, которые передавали россиянам информацию для ударов по зданиям ТЦК — Коваленко
Последствия российских ударов дронами по Запорожью, 7 июля 2025 года (Фото: ГСЧС / Telegram)
Некоторые украинцы присылали информацию в российский бот, благодаря которому русские наносили удары по зданиям ТЦК и СП. Имена этих людей уже известны украинским спецслужбам.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини во вторник, 8 июля, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Действительно, случаи, что некоторые украинцы туда [россиянам] отправляли информацию, есть. Это правда. Но, во-первых, данные этих людей уже есть у россиян. И во-вторых, эти украинцы уже известны украинским спецслужбам», — сказал он.
Ранее 8 июля представитель Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев говорил, что ТЦК и СП могут изменить формат работы, частично переходя на дистанционное обслуживание граждан. Причина — длительные вражеские атаки со стороны российских войск.
Россия атакует ТЦК и СП — что известно
30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили трое гражданских.
3 июля Россия нанесла удар беспилотниками по Полтаве, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.
6 июля российская армия попала БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Обошлось без погибших и пострадавших.
Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по зданиям ТЦК и СП в Украине.