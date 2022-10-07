ПВО сбила три ракеты в районе Запорожья — глава ОВА
Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Над одной из общин Запорожской области ПВО сбила три российские ракеты.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
«Громкие звуки взрывов в областном центре — результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредило три ракеты врага», — написал он.
О ракетной атаке по Запорожью и пригородам Старух писал в 17:14.
«Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям», — сообщал он.
Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома. Жертвами этой атаки стали 11 человек.
В ночь на 7 октября РФ впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136. Также утром в этот день российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки.