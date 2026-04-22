С начала полномасштабного вторжения Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины , а весной 2026 года враг усилил подобные атаки. Если в первом полугодии их было примерно 80 в месяц, то в марте 2026-го — уже более 200.

Новый удар был нанесен в ночь на 22 апреля: Россия атаковала беспилотниками узловую сортировочную железнодорожную станцию Запорожье-Левое, которая находится в городе Запорожье. В результате удара погиб помощник машиниста одного из поездов, машиниста госпитализировали.

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Как подчеркивали аналитики Института изучения войны в марте 2026 года, россияне начали более интенсивно и целенаправленно атаковать железнодорожную логистику в Украине с июля 2025 года, а усилили эту кампанию весной 2026-го.

В конце марта Укрзализныця ужесточила правила безопасности на маршрутах и с тех пор проводит эвакуацию пассажиров в случае прямой угрозы для поездов во время атак.

В своей инфографике NV приводит важнейшие цифры о динамике преступных российских атак по украинской железной дороге.

Удары по Укрзализныце: ключевые цифры

С февраля 2022 года российская армия осуществила около 5 тыс. атак по железнодорожной инфраструктуре Украины. Они были зафиксированы по меньшей мере в 13 областях.

Инфографика: NV

Были повреждены 25 836 объектов железной дороги, в частности:

1 704 грузовых вагона

341 локомотив

319 пассажирских вагонов

117 вокзалов

73 железнодорожные станции

По меньшей мере 39 сотрудников украинской железной дороги погибли из-за атак во время выполнения служебных обязанностей.

В марте 2026 года россияне в среднем атаковали железнодорожную инфраструктуру 6 раз в день.

Динамика российских ударов по железнодорожным объектам

Цифры свидетельствуют, что по сравнению с первым полугодием 2025 года Россия увеличила количество ежемесячных ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины в два с половиной раза.

Январь-июль 2025 года*: ~ 82 атак в месяц

Август-ноябрь 2025 года*: ~ 100 атак в месяц

Декабрь 2025 года — 123 атаки

Январь 2026 года — 134 атаки

Февраль 2026 года — 166 атак

Март 2026 года — 207 атак

*в среднем, приблизительный подсчет по годовому показателю

Наиболее резонансные атаки весной 2026 года

2 марта российский дрон атаковал вагон пригородного поезда в Криворожском районе Днепропетровской области, погиб один человек, девять — пострадали.

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Вечером 3 марта оккупанты пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр — Ковель. Укрзализныця превентивно остановила поезд и эвакуировала пассажиров, а БпЛА попал в нескольких метрах от локомотива.

4 марта войска РФ ударили шахедом по поезду в Николаеве, он был пустым. Пострадал один железнодорожник.

20 апреля российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области: были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, контактная сеть, элементы энергопитания и здание вокзала.

22 марта россияне атаковали локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.

24 марта российский беспилотник попал в последний вагон пригородного поезда сообщением Слатино — Харьков, один человек погиб.