До 200 атак в месяц. За год Россия вдвое увеличила количество ударов по украинской железной дороге — инфографика NV
Западные дипломаты осматривают поврежденный российским дроном пассажирский вагон, февраль 2026 (Фото: Укрзализныця)
С начала полномасштабного вторжения Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, а весной 2026 года враг усилил подобные атаки. Если в первом полугодии их было примерно 80 в месяц, то в марте 2026-го — уже более 200.
Новый удар был нанесен в ночь на 22 апреля: Россия атаковала беспилотниками узловую сортировочную железнодорожную станцию Запорожье-Левое, которая находится в городе Запорожье. В результате удара погиб помощник машиниста одного из поездов, машиниста госпитализировали.
Как подчеркивали аналитики Института изучения войны в марте 2026 года, россияне начали более интенсивно и целенаправленно атаковать железнодорожную логистику в Украине с июля 2025 года, а усилили эту кампанию весной 2026-го.
В конце марта Укрзализныця ужесточила правила безопасности на маршрутах и с тех пор проводит эвакуацию пассажиров в случае прямой угрозы для поездов во время атак.
В своей инфографике NV приводит важнейшие цифры о динамике преступных российских атак по украинской железной дороге.
Удары по Укрзализныце: ключевые цифры
С февраля 2022 года российская армия осуществила около 5 тыс. атак по железнодорожной инфраструктуре Украины. Они были зафиксированы по меньшей мере в 13 областях.
Были повреждены 25 836 объектов железной дороги, в частности:
- 1 704 грузовых вагона
- 341 локомотив
- 319 пассажирских вагонов
- 117 вокзалов
- 73 железнодорожные станции
По меньшей мере 39 сотрудников украинской железной дороги погибли из-за атак во время выполнения служебных обязанностей.
В марте 2026 года россияне в среднем атаковали железнодорожную инфраструктуру 6 раз в день.
Динамика российских ударов по железнодорожным объектам
Цифры свидетельствуют, что по сравнению с первым полугодием 2025 года Россия увеличила количество ежемесячных ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины в два с половиной раза.
- Январь-июль 2025 года*: ~ 82 атак в месяц
- Август-ноябрь 2025 года*: ~ 100 атак в месяц
- Декабрь 2025 года — 123 атаки
- Январь 2026 года — 134 атаки
- Февраль 2026 года — 166 атак
- Март 2026 года — 207 атак
*в среднем, приблизительный подсчет по годовому показателю
Наиболее резонансные атаки весной 2026 года
2 марта российский дрон атаковал вагон пригородного поезда в Криворожском районе Днепропетровской области, погиб один человек, девять — пострадали.
Вечером 3 марта оккупанты пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр — Ковель. Укрзализныця превентивно остановила поезд и эвакуировала пассажиров, а БпЛА попал в нескольких метрах от локомотива.
4 марта войска РФ ударили шахедом по поезду в Николаеве, он был пустым. Пострадал один железнодорожник.
20 апреля российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области: были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, контактная сеть, элементы энергопитания и здание вокзала.
22 марта россияне атаковали локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.
24 марта российский беспилотник попал в последний вагон пригородного поезда сообщением Слатино — Харьков, один человек погиб.