Российские оккупанты изменили свою тактику ударов по Украине, существенно увеличив использование баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Кроме того, оккупанты чаще наносят удары днем.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, за прошедшую неделю россияне выпустили более 50 баллистических ракет. Он отметил, что Россия не может накапливать все необходимое вооружение для обстрелов.

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«Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, лунной, двухмесячной давности, выпущенной ракетой вот-вот на заводе, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что испытывают таки они проблему», — сказал Игнат.

Он также добавил, что у РФ возникли трудности из-за дальнобойных ударов Сил обороны по военным объектам. В частности, наносятся удары не только по НПЗ, но и по предприятиям с уникальными технологиями, которые производят детали для ракет.

Игнат также отметил, что российские оккупанты стали чаще наносить удары в дневное время.

«Враг хочет достичь внезапности, чтобы меньше было времени на подготовку наших Сил обороны. Когда все привыкают, что баллистика летит ночью, с 2:00 до 4:00, нанося удары утром, враг пытается достичь определенных целей именно внезапностью», — пояснил Игнат.

Спикер ПС отметил, что общая тактика РФ остается неизменной: россияне ежедневно и каждую ночь продолжают атаковать Украину шахедами.

В ночь на понедельник, 27 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину 147 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

В ночь на 27 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА; сообщалось о российском ударе по Днепру, а также об атаке на Запорожье, где погиб один человек.

26 июля российские оккупанты нанесли удар реактивным беспилотником по супермаркету АТБ в Чернигове, погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще два беспилотника атаковали СТО и склад. По последним данным, пострадали 25 человек.