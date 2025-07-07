Новый подход россиян к воздушным атакам и их расширенные возможности в применении дальнобойных ударных беспилотников еще раз подчеркивают, что российские удары по гражданским в Украине , очевидно, являются преднамеренными. Об этом пишет Институт изучения войны.

В ISW подчеркнули, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли новые ракетно-дроновые удары по Украине, включая тактику повторного удара по спасателям. В частности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что РФ нанесла два двойных удара по украинским спасателям во время ночных дроновых атак по Харькову и после обстрела Херсона утром 6 июля.

Кроме того, Сухопутные войска ВСУ сообщили, что россияне нанесли удар по ТЦК и СП в Кременчуге Полтавской области. Это уже третий такой удар с 30 июня, напоминают аналитики ISW, предполагая, что подобные атаки направлены на срыв усилий Украины по набору военнослужащих.

«Недавние технологические адаптации России в применении беспилотников и в тактике ударов, среди которых накопление [ударных] дронов вблизи цели перед тем, как они наносят удар одновременно, повысили способность России точно координировать удары и поражать цели», — констатируют специалисты ISW. В то же время они отмечают, что жертвами ночных ударов России все чаще становится гражданское население Украины. Поэтому очень вероятно, что РФ намеренно наносит удары по гражданским в Украине, в частности атакуя спасателей во время повторных атак с целью убить их, и нанося удары по ТЦК, отмечают в Институте изучения войны.

6 июля Воздушные силы ВСУ 6 июля сообщили, что Россия запустила 157 беспилотников, а также четыре ракеты С-300. Силам обороны Украины удалось сбить 177 дронов, еще 19 были локационно потеряны. По данным Украины, во время этого удара российские беспилотники атаковали гражданскую, энергетическую и военную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Запорожской областях.