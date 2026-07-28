Армия РФ атаковала Сумскую область КАБами и дронами: есть пострадавшие, вспыхнул пожар

РФ нанесла удар по Сумской области КАБами и БПЛА (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на вторник, 28 июля, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, в настоящее время продолжается спасательная операция. Медики оказывают помощь пострадавшему.

Кроме того, россияне атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте удара вспыхнул пожар.

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«По предварительным данным, ранены три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Григоров.

26 июля российские оккупанты нанесли не менее семи ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

В результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек.

25 июля в Сумах в результате российской атаки реактивным шахедом в ночь на субботу, 25 июля, погибли три человека — водители Новой почты в возрасте 43, 53 и 48 лет.

Спасатели при тушении пожара обнаружили тела двоих погибших, еще один мужчина скончался по дороге в больницу, сообщали местные чиновники.