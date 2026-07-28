Армия РФ атаковала Сумскую область КАБами и дронами: есть пострадавшие, вспыхнул пожар
РФ нанесла удар по Сумской области КАБами и БПЛА (Фото: REUTERS/Stringer)
В ночь на вторник, 28 июля, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, в настоящее время продолжается спасательная операция. Медики оказывают помощь пострадавшему.
Кроме того, россияне атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте удара вспыхнул пожар.
«По предварительным данным, ранены три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Григоров.
26 июля российские оккупанты нанесли не менее семи ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.
В результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек.
25 июля в Сумах в результате российской атаки реактивным шахедом в ночь на субботу, 25 июля, погибли три человека — водители Новой почты в возрасте 43, 53 и 48 лет.
Спасатели при тушении пожара обнаружили тела двоих погибших, еще один мужчина скончался по дороге в больницу, сообщали местные чиновники.