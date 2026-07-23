В ночь на 23 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным и военно-экономическим целям государства-агрессора РФ. В частности , был поражен танкер в акватории Черного моря.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 23 июля.

Там уточнили, что пораженный танкер использовался для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива — в интересах вооруженных сил РФ.

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Также были поражены понтонная переправа в районе поселка Новоэкономическое Донецкой области, которую россияне используют для обеспечения военной логистики, и район сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области, оккупированной с 2014 года, которая находится далеко за линией фронта.

В ночь на 19 июля Силы обороны поразили два российских танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

16 июля Служба безопасности Украины сообщила, что во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры теневого флота РФ Louise 1 и Banda. По судам, находящимся под санкциями Украины, отработали морские дроны СБУ Мамай.

С начала июля в рамках более масштабной операции по блокаде оккупированного Крыма Силы беспилотных систем ежедневно поражают российские транспортные суда и суда «теневого флота» в Черном и Азовском морях. Командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадяр ежедневно отчитывается об успехах операции МоЛоЧКа. В частности, 20 июля он сообщил о снижении пропускной способности Керченской паромной переправы на 75%.